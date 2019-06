Lega Serie A, stanziato un milione di euro contro la pirateria

«Abbiamo ottenuto un budget di 1 milione di euro per incrementare la lotta alla pirateria»: lo dice l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo al termine del Consiglio di Lega riunitosi oggi. Un fenomeno illegale che provoca un danno «superiore ai 150 milioni di euro all'anno» e che verrà contrastato con una attività nazionale e internazionale concentrandosi sul caso della BeoutQ in Arabia Saudita, piattaforma illegale in cui vengono venduti decoder pirata con libero accesso ai contenuti. Nell'attività nazionale, oltre ai sistemi di monitoraggio già utilizzati, quello francese e inglese, sono stati aggiunti anche sistemi israeliani e spagnoli.

