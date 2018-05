Legal Aid Uefa: tra i magnifici dieci c'è l'avvocato salernitano Civale

L'avvocato Salvatore Civale, originario di Nocera Inferiore, tra i massimi esperti internazionali in diritto sportivo, è l'unico italiano inserito dall'Uefa nell'elenco dei dieci professionisti che formeranno il team Legal Aid per assistere sotto l'aspetto legale chi non ha i mezzi finanziari per sostenere le cause sportive. Civale ha ricevuto l'incarico per far parte del consiglio pro bono Legal Aid da quest'anno al 2022

