Leicester, precipita fuori dallo stadio l'elicottero del presidente del club che muore insieme alla figlia e ai due piloti. Dopo ogni match Vichai Srivaddhanaprabh era abituato a lasciare l'impianto a volte trasportandi anche alcuni componenti del board della squadra. Nel 2016 l'imprenditore thailandese aveva celebrato con l'allenatore Claudio Ranieri la vittoria della Premier League.



Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD