Liechtenstein-Italia 0-1: Bernardeschi firma il vantaggio, Biraghi pericoloso

Secondo Tempo

45' Inizia la ripresa

50' Occasione per Belotti che non inquadra lo specchio

54' Zaniolo raccoglie un rimbalzo in area sugli sviluppi di un angolo e tira, trovando un attento Buchel

58' Conclusione dalla distanza di Biraghi: Buchel mette in angolo





Primo tempo

1' Fischio di inizio sotto la pioggia

1' Goppel ci prova, ma Mancini salva

2' GOL! Bernardeschi porta avanti gli azzurri! Filtrante di Biraghi per il giocatore della Juventus che insacca di sinistro da pochi passi

3' Rechsteiner ammonito per proteste dall'arbitro Andris Treimanis

5' Occasioni per il Lietchtenstein con Salanovic, ma Sirigu c'è

13' Bernardeschi ci ripova, testando i riflessi di Buchel, che blocca in tuffo sul terreno scivoloso

14' Tiro alto di Goppel da fuori area

20' Sinistro di Zaniolo, troppo centrale per mettere paura a Buchel

24' Gobbel anticipa Verratti al momento del tiro, calciando il pallone in angolo

29' Altro tentativo di Zaniolo che spara sopra la traversa

41' Punizione dai 20 metri per l'Italia: Bernardeschi calcia tra le braccia di Buchel

42' Sirigu si supera sul tiro di Salanovic, deviando il pallone in angolo

45' Qualche problema per Zaniolo alla spalla che lascia temporaneamente il campo

45' Il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero

45'+2' Fine primo tempo: all'intervallo l'Italia è avanti per 1-0





LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LIECHTENSTEIN: (4-1-4-1): B.Büchel; Rechsteiner, Kaufmann, Hofer, Göppel; M. Büchel; Yildiz, Polverino, Hasler, Salanovic; Gubser. Ct: Kolvidsson.

ITALIA: (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Grifo. Ct: Mancini



Mancini presenta l'Italia di scorta a Vaduz. Sono tante infatti le novità dopo il successo di sabato contro la Grecia all'Olimipico, dove ha conquistato, nella stessa notte il 1° posto nel gruppo J e la qualficazione a Euro 2020 con 3 turni d'anticipo (mai successo nella storia del nostro calcio). Dopo le 8 partite vinte di fila, l'obiettivo del ct è eguagliare il record di Pozzo che, 80 anni fa, arrivò a 9. Ma 4 furono decisive per alzare la seconda Coppa Rimet, cioè per festeggiare in Francia il secondo titolo mondiale dopo quello vinto 4 anni prima nel nostro Paese.

