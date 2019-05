Liga, il Barcellona batte il Getafe e il Valencia ringrazia e sorpassa

Il Barcellona reagisce alla disfatta di Barcellona e batte 2-0 il Getafe nella penultima giornata di Liga, spingendolo fuori dal quartetto delle qualificate per la Champions League in favore del Valencia, che batte 3-1 l'Alaves. Le due squadre sono appaiate quota 58 punti, ma la squadra di Marcelino è in vantaggio nei confronti diretti. La corsa per l'ultimo posto in Champions - gli altri sono sicuri per il Barca campione, Atletico Madrid e Real - potrebbe coinvolgere anche il Siviglia che insegue a due punti Valencia e Getafe dopo il pareggio per 1-1 al Wanda Metropolitano. Il Real Madrid subisce una netta sconfitta, l'undicesima stagionale, in casa della Real Sociedad, che significa anche la quinta trasferta consecutiva senza vittorie per la squadra allenata da Zinedine Zidane. In zona retrocessione, Villarreal, Levante e Valladolid vincono conquistando la salvezza matematica, mentre all'ultimo turno basterà un pareggio al Celta Vigo per condannare il Girona.

