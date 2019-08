Liga al con Barcellona-Bilbao: Real e Atletico all'inseguimento

Scatta questa sera, con l'esordio dei campioni di Spagna del Barcellona in casa dell'Athletic Bilbao alle 21, la stagione 2019/2020 della Liga. Un campionato da record stando agli investimenti e ai colpi di mercato effettuati fin qui dai club, 1,2 miliardi di euro spesi per gli acquisti, l'anno scorso la cifra si era fermata al miliardo. Grandi protagonisti i top club con le squadre di Madrid in prima fila. A confermarsi il 'paperonè della Liga è il Real Madrid che fin qui ha speso 300 milioni di euro seguito dal Barca, 255, e dall'Atletico, 240. Il Real guidato da Zinedine Zidane, che spera ancora di portare a Madrid il francese Paul Pogba o Neymar, ha rinnovato molto la rosa a partire dal belga Eden Hazard in arrivo dal Chelsea per 100 milioni. È costato 60 milioni il bomber serbo dell'Eintracht, Luka Jovic (60), in difesa il brasiliano Eder Militao, 50 milioni, e il terzino francese Mendy, 48, oltre all'esterno Rodrygo, 45. Da definire le operazioni in uscita con gli ingaggi pesanti di Garteh Bale e James Rodriguez.



Non è stato da meno il Barcellona, voglioso di rilanciarsi in Champions League, che al momento ha speso 255 milioni. Cifre comunque provvisorie, il mercato chiude il 2 settembre e i blaugrana sono ancora a caccia del colpo ad effetto Neymar per cui potrebbero essere sacrificati Coutinho e Vidal. I catalani hanno strappato all'Atletico Madrid il francese Antoine Griezmann per 120 milioni, dall'Ajax è arrivato Frenkie De Jong per 75 milioni.



Discorso a parte per l'Atletico Madrid. I 'colchoneros' hanno perso pedine importanti come Griezmann, Rodrigo, Lucas Hernandez e Godín ma Diego Simeone ha già fatto vedere buone cose nel pre-campionato. Si è dimostrato un talento Joao Felix, l'attaccante 19enne ex Benfica pronto a coadiuvare le punte Morata e Diego Costa. Importanti anche gli innesti in difesa di Kieran Trippier, in arrivo dal Tottenham, e il 21enne brasiliano Lodi dall'Athletico Paranaense. Tra gli acquisti da segnalare anche Marcos Llorente, Mario Hermoso e Felipe. Dietro sono pronte a dare battaglia per un posto in Champions Siviglia e Valencia. 'Lavori in corsò al Valencia con Rodrigo vicino al passo d'addio (lo aspetta l'Atletico di Simeone), in attacco è vicino il portoghese del Milan, André Silva. Diversi gli acquisti di valore, dall'attaccante uruguaiano Maxi Gomez al portiere Cillessen, passando per i difensori Jaume Costa e Mangala.



Sono 144 i milioni spesi dal Siviglia. Undici gli acquisti voluti dal ds Monchi a partire da Rony Lopes, talentuosa esterno di centrocampo in arrivo dal Monaco. Il tecnico Julen Lopetegui dovrà fare a meno di Ben Yedder venduto ai monegaschi ma può contare su forze nuove quali l'attaccante argentino Ocampos (ex Olimpique Marsiglia), i difensori Diego Carlos e Koundé. Attacco puntellato dagli innesti di Dabbur (ex Salisburgo) e Luuk de Jong del Psv.

