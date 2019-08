Il Real vince, Zidane ripesca Bale e lascia James in panca 90 minuti

Il Real Madrid parte con il piede giusto nella Liga vincendo in trasferta per 3-1 a Vigo contro il Celta. A decidere il match le reti di Benzema, Kroos e Lucas Vazquez, per i padroni di casa in gol nel recupero Losada. Unico neo l'espulsione di Modric al 57’.



Senza l'infortunato Hazard, Zidane ha ripescato a sorpresa Bale, promosso titolare e assistman per il gol di Benzema. Solo panchina, invece, per James Rodriguez, fuori dal progetto Real e da tempo nel mirino del Napoli. Il tecnico dei Blancos lo ha lasciato seduto 90 minuti preferendo affidarsi a Lucas Vazquez, Isco e Jovic quando c'è stato da inserire forze fresche.

