Lionel Scaloni è in ospedale a Maiorca, dopo essere stato investito da un'auto. Il ct dell'Argentina è stato ricoverato in ospedale in Spagna, dopo essere stato travolto mentre si trovava in bici. Scaloni, che si trovava da qualche giorno nella località spagnola, sarebbe stato colpito da una macchina, ma la dinamica dell'incidente non è ancora del tutto chiara. Il tecnico è stato subito trasportato in ospedale, ma non si sa ancora nulla delle sue condizioni. Secondo quanto riferisce la versione online del quotidiano As, l'incidente sarebbe avvenuto nel parcheggio della scuola Agora, a Puerto Portals.

