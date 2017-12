Lippi benedice Gattuso in panchina: «È la scelta giusta per il Milan»

«Sono fermamente convinto che Gattuso sia stata una scelta giusta al di là del valore di Montella, che non si discute». Sono le parole dell'ex ct dell'Italia campione del mondo, Marcello Lippi, a Dubai per l'International Sports Conference riguardo al suo ex giocatore oggi alla guida dei rossoneri. «Mi aspettavo dopo aver parlato con Gattuso di vederlo in panchina, mi aveva parlato di questa sua voglia di fare l'allenatore -prosegue il tecnico viareggino ai microfoni di Sky Sport-. Ha fatto varie esperienze, ha avuto l'umiltà di cominciare dal basso con alterna fortuna. Il grande amore che ha per la sua squadra del cuore, il Milan, lo ha portato ad allenare addirittura la primavera e poi è capitato quello che succede molto spesso: la prima squadra va male e si chiama l'allenatore della primavera». «In questo momento il Milan è una squadra che non ha grande autostima. Non è tanto un problema di organizzazione tattica, proprio di convinzione della propria forza. Non c'è dubbio che uno come Gattuso in un momento come questo sia in grado come pochi altri di trasmettere cose positive ai suoi giocatori», conclude.



