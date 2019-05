Va in scena ad Anfield Road il ritorno di quella che è stata una delle partite più belle della storia recente del calcio mondiale, la semifinale di andata di Champions League giocata al Camp Nou la scorsa settimana tra Barcellona e Liverpool e terminata 3-0 per i catalani. I Reds, usciti puniti oltre i loro demeriti dalla casa di Messi e compagni, tentano l'impresa di rimontare il pesante svantaggio della scorsa settimana, e si affidano al talento cristallino di Salah per riuscire nel miracolo.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI



LIVERPOOL: Alisson; Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Shqairi, Mané, Origi.



BARCELLONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Coutinho.





