​Beckenbauer chiama Klopp: «È il tecnico ideale per il Bayern»

La vittoria in Champions League con il Liverpool ha ulteriormente rilanciato le quotazioni di Jurgen Klopp nel mirino dei top club di mezza Europa. Non fa eccezione il Bayern Monaco. A gettare l'amo verso il tecnico è una icona del club bavarese e del calcio tedesco, Franz Beckenbauer. «Per lui non voglio nulla di più che vederlo un giorno sulla panchina del Bayern -spiega Beckenbauer alla 'Bild'-. Sarebbe una bella sfida. A mio avviso è uno dei migliori allenatori al mondo».



Klopp «ha portato un nuovo calcio in Germania» precisa Beckenbauer aggiungendo che l'allenatore del Liverpool è stato capace di perfezionare «ciò che aveva cominciato al Dortmund». Già a marzo la bandiera del Bayern aveva espresso il suo gradimento per Klopp con la replica di quest'ultimo che si era detto «onorato» ma che l'obiettivo è restare a Liverpool a lungo. Klopp, 51 anni, è arrivato in Premier nel 2015 dopo aver allenato in Bundesliga Mainz e Borussia Dortmund.

