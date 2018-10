Liverpool choc, Keita in ospedale: trasportato d'urgenza al Cardarelli

di Melina Chiapparino

Naby Keita, calciatore del Liverpool impegnato nel match partenopeo contro il Napoli, è stato trasportato di urgenza in ospedale, al Cardarelli. Il giocatore è stato costretto a fermarsi dopo il primo tempo per un malore che ha reso necessari i soccorsi ed il trasporto dapprima all'ospedale San Paolo a Fuorigrotta e, successivamente il trasferimento al Cardarelli dove sono in corso gli accertamenti diagnostici per valutarne lo stato di salute. Il calciatore ha subito una forte botta alla schiena ed è stato sottoposto a risonanza.

