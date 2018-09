Liverpool, pari in extremis e primato Vittorie per PSG e Stella Rossa

Una gara emozionante quella di Londra, con Chelsea e Liverpool che si ritrovavano a poche ore dalla incredibile vittoria Blues nella Carabao Cup. La squadra di Sarri si era aggiudicata la vittoria all’ultimo minuto mercoledì, ieri, nell’incontro di campionato, sono stati i Reds di Jurgen Klopp a riacciuffarla all’ultimo respiro. Dopo una gara emozionante ed equilibrata, il fantastico gol di Sturridge salva il Liverpool, prossimo avversario Champions del Napoli e atteso martedì in città, con la squadra di Klopp che mantiene la testa della Premier anche se in compartecipazione con il Manchester City.



Una passeggiata, invece, il trionfo di Neymar e soci in casa del Nizza: Balotelli parte dalla panchina, il PSG ci mette poco a passare in vantaggio e dilagare. Il brasiliano ex Barcellona apre e chiude il conto dei gol, in mezzo anche il gol di Nkunku che aveva già chiuso il match in apertura di ripresa. Parigini sempre più primi a punteggio pieno e con nove lunghezze di distanza sul Saint-Etienne. Prima è anche la Stella Rossa di Belgrado che ha battuto ieri sera il Mladost Lucani per 2-1 con reti di Cafu su rigore e Jovicic nella ripresa. I serbi, attesi proprio dalla sfida al PSG mercoledì, volano al primo posto della classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA