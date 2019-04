Il Liverpool è di nuovo in testa in Premier League a 3 turni dal traguardo: superato il City che però ha una partita da recuperare, mercoledì, contro lo United. La squadra di Klopp ha vinto nel pomeriggio a Cardiff: 2-0, con le reti di Wijnaldum e Milner (rigore). Adesso i Reds hanno 2 punti di vantaggio sul Manchester di Guardiola che a metà settimana cercherà di sfruttare il derby per tornare leader del torneo. Risulato a sorpresa, invece, all'Emirates Stadium: l'Arsenal ha perso in casa con il Crystal Palace: 2-3, con i gol di Benteke (C), Ozil (A), Zaha (C), Mc Arthur (C) e Aubameyang (A). La formazione di Emery resta al 5° posto con 66 punti, gli stessi del Chelsea di Sarri che ospita domani il Burnley, e a 1 punto dal 3° posto e quindi dal Tottenham che è a quota 67. Martedì il Tottenham recupererà la partita casalinga contro il Brighton e mercoledì l'Arsenal farà lo stesso sul campo del Wolves.

