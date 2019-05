Liverpool, Salah chiama De Rossi: «Mi piacerebbe rigiocare insieme»

«De Rossi sarebbe il benvenuto in Premier League, sarei contento di averlo di nuovo in squadra». È l'invito dell'attaccante del Liverpool Mohamed Salah, all'ex capitano giallorosso ed ex compagno di squadra ai tempi della Roma. «De Rossi è una leggenda, un ottimo amico, non so davvero cosa dire. Ho visto la sua ultima partita e i tifosi che lo salutavano -prosegue il giocatore egiziano ai microfoni di Sky Sport-. Lui è una leggenda per il club giallorosso e il calcio italiano, ha fatto tanto per la Roma. Si è sacrificato per la squadra, vorrei ringraziarlo e augurargli buona fortuna per la sua nuova avventura. Vorrei tanto che arrivasse qua, mi piacerebbe giocare con lui in qualsiasi squadra. Gli auguro tutto il meglio, se viene in Inghilterra è il benvenuto».

