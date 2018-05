A Kiev agguato ai tifosi del Liverpool

Un gruppo hooligan ha aggredito dei tifosi del Liverpool in visita a Kiev per assistere alla finale di Champions League in programma domani. Lo riporta Interfax Ucraina. L'incidente è avvenuto ieri sera in un ristorante nel centro della città. Gli aggressori, circa una ventina, hanno lanciato sedie e tavoli, ferendo alcuni dei visitatori. Due aggressori e un tifoso del Liverpool sono stati arrestati.





