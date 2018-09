Liverpool a valanga e primo. Vince il PSG, pari Stella Rossa nel derby

Una cascata questo Liverpool che non si ferma più. La squadra di Juergen Klopp regola con un secco 3-0 anche il Southampton e resta l’unica a punteggio pieno dopo le prime sei giornate di Premier League. Tutto nel primo tempo ad Anfield con la gara che si scioglie dopo l’autogol di Hoedt che spalanca le porte ai Reds. Mattia e Salah, un attimo prima dell’intervallo, chiudono i conti e mettono nel mirino il primo posto in solitaria a quota 18 punti, raggiunto anche grazie al contemporaneo pari del Chelsea di Sarri contro il West Ham.



Punteggio pieno per il Liverpool così come per il Paris Saint Germain, altra big presente del girone Champions del Napoli. La squadra di Neymar e Cavani ha battuto 3-1 in trasferta il Rennais con reti di Di Maria, Meunier e Moting nel finale, sempre più soli in vetta con il Lille che dista già cinque punti. Spettacolo e forti emozioni a Belgrado, come sempre quando va di scena il super derby tra il Partizan e la Stella Rossa.



La squadra di Milojević, dopo aver fermato il Napoli in Champions, pareggia anche contro i rivali di sempre. Partizan in vantaggio, poi raggiunto dal gol del pari di Boakye nel finale di gara. Stella Rossa che mantiene il primo posto in classifica.

