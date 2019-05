«Lo conosco dalla prima elementare, Sarri andrà alla Juventus»

di Angelo Rossi

«Mi dispiace per voi napoletani ma ci sono molte possibilità che Sarri vada alla Juventus»: lo dice David Ermini, ex parlamentare in due legislature, responsabile giustizia del Pd e vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Ma soprattutto David Ermini è amico d'infanzia del Comandante, compagno di classe ai tempi della prima elementare. Scuola Raffello Lambruschini di Figline Valdarno, maestro Riccardo Pratellesi.



ORA È PIU' FORTE

Ieri Ermini ha fatto tappa a Napoli per proseguire il ciclo di incontri nei tribunali italiani. Tutti sanno dello stretto legame con Sarri e nei corridoi del palazzo di giustizia, tra una conferenza e un convegno, i suoi colleghi napoletani non hanno resistito alla tentazione di porgli la fatidica domanda: veramente accetterà la proposta dei bianconeri? «Ha dimostrato innanzitutto di essere degno dei grandi club, il successo di Baku dell'altra sera è il suo trionfo. Se lo conosco un pochino, credo che la decisione sia questione di ore sempre che non abbia già maturato un'idea definitiva. O resta a Londra o va alla Juventus, non vedo alternative. A Figline questa storia dei bianconeri tiene banco da giorni ma vedo che anche qui se ne parla parecchio».





