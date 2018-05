Lo Zenit rompe gli indugi: addio Sarri, è Semak il nuovo tecnico

Lo Zenit San Pietroburgo rompe gli indugi e non aspetta più Maurizio Sarri (che intanto è sempre in attesa del Chelsea) e ufficializza il nome del nuovo allenatore. Sarà Sergey Semak il successore di Roberto Mancini sulla panchina del club russo che pure nelle ultime settimane ha corteggiato l'ex allenatore del Napoli.



Ora per Sarri ci sarà solo da attendere novità da Londra sponda Chelsea, con il club londinese che deve prima risolvere il proprio accordo con Antonio Conte e decidere se pagare la clausola da 8 milioni che lega l'allenatore toscano al Napoli.







Sergey Semak is the new Zenit Head Coach. Welcome back to #SaintPetersburg!



