Lozano splende col Messico: gol e assist nella vittoria su Bermuda

Una notte da protagonista, di nuovo. Il Chucky Lozano torna a splendere e lo fa con addosso la maglia del suo Messico contro Bermuda, gara vinta dai suoi per 5-1. L'esterno offensivo del Napoli prima serve l'assist splendido per il gol del primo vantaggio, poi si trasforma in goleador e segna il poker che chiude definitivamente il match. Nella sua partita, anche un rigore sbagliato, tanto per non farsi mancare nulla.



«Mi sentivo bene in campo, non è stato facile all'inizio ma poi abbiamo saputo rispondere alla grande», ha detto il messicano dopo questa vittoria nella Nations League di Concacaf. «Mi piace giocare contro le squadre più forti, ma anche in queste occasioni bisogna scendere in campo seriamente per avere la meglio». Lozano ha giocato da esterno a sinistra nel 4-3-3 messicano, posizione mai occupata a Napoli. «Ero a mio agio in campo, il modulo utilizzato è stato sfruttato alla grande da tutta la squadra».

