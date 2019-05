Lucas, il retroscena di mercato: «Incontrò anche il Napoli un anno fa»

«Il Napoli era molto interessato a mio figlio». Parla così Jorge Rodrigues, padre di Lucas Moura, il brasiliano protagonista delle ultime ore dopo la tripletta all'Ajax in semifinale di Champions che ha portato il Tottenham in finale. Un anno fa, con il calciatore in partenza dal Paris Saint Germain, anche il Napoli sembro interessarsi a lui in un mercato di gennaio che non portò ad alcun acquisto.



«Si parlò anche degli azzurri un anno fa. Il club era molto interessato a lui e ci fu anche un incontro» ha svelato il papà di Lucas a Radio Marte. Un clamoroso retroscena, ma il Napoli non chiuse l'affare. «Il Tottenham era più avanti nella trattativa e ha affondato il colpo. Sono felicissimo per la gara di ieri, eravamo tutti incollati alla Tv. Il calcio è così, bisogna crederci e farsi trovare sempre pronti».

