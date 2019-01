Una brutta notizia ha risvegliato i tifosi di Bari e Salernitana in questa domenica di gennaio. È venuto infatti a mancare Philemon Masinga, ex attaccante conosciuto in Italia grazie alle quattro stagioni passate tra Serie B e Serie A. Classe 1969, l'ex calciatore si è spento in seguito ad una lunga malattia: ad annunciarlo è stata direttamente la Federcalcio sudafricana in queste ore.



Masinga si è arreso alla malattia dopo essere stato ricoverato da circa un mese per provare a risolvere i problemi di salute che lo affligevano: prima all'ospedale di Tshepong a Klerksdorp, poi il trasferimento a Parktown. Era arrivato nel nostro Paese dal San Gallo nel 1997 e aveva contribuito alla salvezza della Salernitana in Serie B con 4 reti in 16 partite. Poi il passaggio in A sei mesi più tardi: con la maglia del Bari ha collezionato 75 presenze e 24 goal dal 1997 al 2001. Un suo gol era rimasto nella storia del continente africano: nel 1997, infatti, segnò al Congo il gol che qualificò il Sudafrica ai primi Mondiali di calcio nella storia del paese.



