Maglie per il marketing nel calcio: ecco la galleria degli orrori

La maglia è una bandiera. O almeno così era una volta. L'ultima frontiera della Nazionale, quella di colore verde con cui l'Italia affronterà domani sera all'Olimpico la Grecia, è un colpo ai sentimenti. Magari sarà pure bella, ma non può essere l'esperto di marketing a dettare i colori dell'anima. Già quando la maglia non è azzurra azzurra ma magari celestino dà un po' fastidio, figurarsi quando cambia così. Una volta, dopo un Napoli-Juventus Maurizio Sarri, con la sua tradizionale diplomazia, spiegò: «Mai avrei pensato di vedere Napoli - Juve, grigi contro gialli, una tristezza infinita, speravo di morire prima». Per sua fortuna ha fatto in tempo anche a vedere un'altra maglia finita nel mirino dei tifosi juventini: quella bianca, la seconda maglia col bordino rosso. Dopo la trasferta a Firenze, il solito Sarri, dando un pugno in faccia ai poveri stilisti che passano mesi interi a disegnare le nuove divise, parlando della seconda maglia sbottò: «In queste cose ho idee che vanno contro il marketing, per me il rispetto della tradizione delle maglie è sacro. Non so, in realtà, se poi vado contro il marketing perché la maglia più venduta è quella del Manchester United, identica da decenni».





