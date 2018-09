Malagò: «Sui giudici ascoltiamo il consiglio del governo»

«Ho parlato col sottosegretario Giorgetti e sono il primo a dirgli che su qualsiasi valutazione da fare insieme sui criteri di individuazione dei giudici sportivi sono totalmente disponibile ad ascoltare buoni consigli». È quanto tiene a specificare il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di un evento a Palazzo H. Sulle possibili migliorie a cui è destinata ad andare incontro la giustizia sportiva, punto principale sarà quello di evitare l'impasse creato questa estate con i ricorsi di tanti club che hanno messo a dura prova l'inizio dei campionati di Serie B e C: «I tempi sono prerogativa indispensabile - sottolinea Malagò - che deve caratterizzare la giustizia sportiva. Ne ho parlato spesso con Giorgetti, servono elementi certi per non avere tempi lunghi e garantire iscrizione ai campionati e regolarità dei calendari». «Quanto successo (in estate con i ricorsi, ndr) deve servire da monito ed esperienza - conclude il capo dello sport italiano - anche se mi fa sorridere sentire che i problemi siano di questa estate. Andate a guardare quanto successo negli anni precedenti, vedete se ci sono stati degli anni senza questo tipo di problematiche. Poi quando le società coinvolte crescono, tutto si complica».

