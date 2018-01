Malagò: «L'Italia che non va al Mondiale ​è una ferita ancora aperta»

n voto allo sport italiano e al calcio italiano? 7 allo sport, mentre il voto al calcio italiano non può che essere insufficiente per quello che è il risultato della mancata qualificazione al mondiale. Tutti nella vita sbagliamo. Però errare umano ma non perseverare...«. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò in una intervista a Radio 1 Rai in uno speciale di Emilio Mancuso, dando un voto insufficiente al calcio italiano dopo la mancata qualificazione dell'Italia di Ventura ai Mondiali di Russia 2018. »I Mondiali di calcio? Pensavamo di doverci ricordare, soprattutto per i meno giovani, del mondiale del '58 in Svezia dove non ci qualificammo, adesso abbiamo aggiunto questa nuova delusione. All'epoca le squadre che si qualificavano per un mondiale erano 16, adesso sono arrivate 32, questa ferita dentro indubbiamente ha condizionato tante cose non solo all'interno del mondo del calcio«, ha spiegato Malagò.

