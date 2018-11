«Il Torino Football Club comunica che l’allenatore Walter Mazzarri ha avvertito un malore, di breve durata, dal quale si è prontamente ripreso». Questo il comunicato arrivato dal Torino che ha scatenato l'allarme del calcio italiano per Mazzarri, ex allenatore di Sampdoria, Napoli ed Inter che aveva cominciato bene la stagione in granata e che ora è costretto a fermarsi.

Forza Walter ! Ti aspettiamo presto in campo !! #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 24 de noviembre de 2018

Forza Mister #Mazzarri ti aspettiamo presto sul campo! 💪🏻 — Lorenzo Insigne (@Lor_Insigne) 24 de noviembre de 2018

A decidere lo stop sono state la società e lo staff medico. Già sei anni fa, quando era alla guida del Napoli, il toscano aveva avuto problemi di salute: anche in quel caso un malore, forse problemi cardiaci per i quali sarebbe stato sottoposto ad una angioplastica mai confermata. Tanti i messaggi arrivati per Mazzarri, tanti anche dal club azzurro per il suo ex allenatore.«Forza Walter ! Ti aspettiamo presto in campo!» il messaggio condiviso dal Napoli sui propri account social per Mazzarri. Nel pomeriggio di ieri anche Kalidou Koulibaly aveva twittato per lui, così come Insigne che con il toscano aveva fatto proprio il suo esordio in Serie A in maglia azzurra: «Forza Mister #Mazzarri ti aspettiamo presto sul campo!» ha scritto il napoletano.

