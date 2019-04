Parla la mamma di Cristiano Ronaldo. «Era triste, voleva andare in finale. Ci proverà il prossimo anno. Cosa mi ha detto? 'Mamma, non faccio miracoli...'». Così la madre di CR7, Dolores Aveiro, all'indomani dall'eliminazione della Juventus nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax. «Il campionato sta andando bene - aggiunge ai microfoni di 'A Bola' a margine del torneo internazionale 'Maritimo Centenario' -. In Champions è mancato un pizzico di fortuna ma non possiamo farci nulla, la vita va avanti».



