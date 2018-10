Manchester United in ritardo per il traffico: l'Uefa apre un'inchiesta

Il Manchester United è finito sotto inchiesta: non per le partite incolori finora disputate, ma per colpa del traffico. L'Uefa ha infatti aperto un fascicolo per valutare il ritardo con cui i Red Devils si sono presentati ieri sera all'Old Trafford per il match di Champions contro il Valencia. La causa? Un ingorgo nel tragitto verso lo stadio che ha fatto arrivare a destinazione il bus della squadra di Josè Mourinho appena 40 minuti prima del fischio di inizio, mentre per regolamento (art.41), l'Uefa impone che i giocatori arrivino allo stadio 75 minuti prima dell'incontro. Inoltre, il tecnico portoghese avrebbe accusato la polizia che, a suo dire, non gli avrebbe dato la scorta per arrivare allo stadio più celermente. «Abbiamo lasciato l'hotel alle 18.00, pensando che sarebbero bastati 30 minuti - avrebbe detto lo Special One - ma la polizia ha rifiutato di scortarci, quindi siamo venuti da soli e ci sono voluti 75 minuti dall'Hotel Lowry all'Old Trafford». La polizia di Manchester ha replicato spiegando che «le scorte della polizia vengono decise seguendo un processo di valutazione del rischio e, nella fattispecie, gli autobus delle squadre di calcio solo occasionalmente vengono scortate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA