«Con Gigi ho parlato al telefono, mi ha spiegato la sua intenzione, vuol continuare a giocare. Tutti quelli che giocheranno e si dimostreranno i migliori possono essere chiamati in nazionale». Il ct della Nazionale Roberto Mancini si esprime così su Gigi Buffon, che dopo il suo addio alla Juventus potrebbe continuare a giocare. Per il 40enne portiere si parla di un possibile approdo al Paris Saint Germain.



«L'ultimo Mondiale è stato vinto con il commissario. Spero sia di buon auspicio». Il ct della Nazionale Roberto Mancini risponde così, in conferenza stampa dal raduno di Coverciano, a una domanda sulla situazione della Federcalcio, al momento commissariata.



«Non sono un mago e non ho la bacchetta magica per risolvere tutto in tre-quattro partite: ci vuole tempo ma ho fiducia». Così Roberto Mancini al suo primo giorno da ct della nazionale a Coverciano. «Ai tempi di Pirlo - prosegue il neo commissario tecnico azzurro - c'erano grandi campioni, ma questo gruppo di giocatori può diventare forte. L'Italia a cui mi ispiro? Quella dell'82».



Roberto Mancini ha «molta fiducia» in Mario Balotelli. Il neo ct azzurro parla del ritorno in azzurro dell'attaccante nel primo giorno di raduno della Nazionale a Coverciano. «Questa deve essere una squadra che unirà in un momento di difficoltà del nostro movimento calcistico, vista la mancata qualificazione ai Mondiali. Poi Mario è un caso particolare, da giovane era già un grande giocatore e poi magari non ha mantenuto quello che ci si aspettava all'inizio. Dipenderà molto da lui, ma io ho molta fiducia. Negli ultimi anni ha fatto bene, ma un giocatore in nazionale deve riuscire a fare di più e dare sempre il massimo». «Che mi ha detto Mario quando mi ha rivisto? Buongiorno mister...», risponde il ct azzurro imitando Balotelli. «Gli ho chiesto come stava e basta, non abbiamo avuto ancora tempo di parlare ma lo faremo in questi giorni. L'ultima volta ci eravamo visti quattro anni fa, sarà diventato anche un pò più maturo, ora ha due bimbi e penso che questo aiuti».



«Sono contento per Ancelotti e il suo ritorno in Italia in un grande club come il Napoli: questa cosa è bella e sarà importante anche per il nostro campionato». Roberto Mancini ha commentato così l'ingaggio da parte della società partenopea del tecnico emiliano, fra l'altro candidato a suo tempo anche per la panchina della Nazionale. Con l'arrivo di Ancelotti lascia il Napoli dopo tre anni Maurizio Sarri accostato anche allo Zenit San Pietroburgo, ultima squadra allenata proprio da Mancini. «Io lì sono stato bene e ho vissuto una bellissima esperienza, dipenderà da lui», ha chiosato Mancini.



