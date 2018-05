Mancini, prove di ricostruzione, Italia pronta al debutto: giovani, Balotelli e 4-3-3

di Ugo Trani

dal nostro inviato

SAN GALLO



Mancini annuncia solo il portiere. Che, per non far saltare subito il banco, è Donnarumma. Il ct dà la maglia numero 9 a Balotelli, ma non ne ufficializza la presenza dal 1° minuto. SuperMario, comunque, partirà dall'inizio e, a quasi 4 anni dalla sua ultima partita in azzurro (a Natal contro l'Uruguay, nel pomeriggio del flop in Brasile con Prandelli), diventa il punto di riferimento del nuovo corso. Il ct conferma che sarà il vicecapitano.



AMICHEVOLE MAI VISTA

Il debutto di Mancini, allo stadio Rybunpark di San Gallo, nella sfida inedita contro l'Arabia Saudita. Che, partecipando al mondiale (debutterà nella partita inaugurale proprio contro la Russia), usa l'Italia da sparring partner. Eppure la nazionale saudita è al 67° posto del ranking Fifa e gli azzurri vogliono, proprio con questo test, migliorare la posizione. Dopo il flop con Ventura, è finita al 20° posto.



QUALITA' AL POTERE

Nel 4-3-3 del nuovo ct azzurro, entrano i giovani. In porta Donnarumma, in difesa Romagnoli, a centrocampo Pellegrini e Cristante e, in attacco, debutta Politano. L'Italia è a digiuno dal 9 ottobre, successo di misura a Scutari contro l'Albania con rete di Candreva. Poi 2 pareggi e 2 sconfitte, compresa quella fatale di Solna contro la Svezia che, dopo 60 anni, ci ha negato la partecipazione al mondiale. Mancini vuole ripartire subito e bene. Si fida del talento dei suoi ragazzi.



