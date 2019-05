Maradona, 1-1 nella finale d'andata: «Ma la partita è ancora aperta»

«Sono orgoglioso di come abbiamo ricevuto il San Luis a casa nostra, abbiamo dato un grande esempio». Diego Armando Maradona sorride a metà dopo la partita di questa notte tra i suoi Dorados de Sinaloa e l'Atletico San Luis. Finisce 1-1 la gara d'andata delle finali di Clausura che può decidere un posto per la promozione, un risultato che poteva essere diverso per la squadra di Diego.



«Peccato non aver vinto, ma il calcio dà e toglie» ha continuato l'ex campione del Napoli nel post partita. «Nulla è perduto, la finale è ancora aperta, non sono contento per il risultato ma soddisfatto per quello che la squadra ha fatto. Grazie ai tifosi per il loro appoggio». La gara di ritorno si giocherà nella notte italiana tra domenica e lunedì.



