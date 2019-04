Dorados, Maradona ancora in finale e sogna la rivincita con il San Luis

Un cerchio che si chiude. A quattro mesi dall’ultima volta, i Dorados de Sinaloa allenati da Diego Armando Maradona ritrovano la finale dei Playoffs della Liga de Ascenso messicana. Un traguardo ritrovato ed una promozione sfiorata già nel torneo di apertura con una sconfitta che bruciò i sogni e le speranze della squadra di Diego.



Anche questa volta sulla strada che può portare la promozione ai Dorados c’è l’Atletico San Luis, la stessa squadra che li aveva battuti a dicembre in un finale amaro, con proteste, contestazioni ed una rissa sfiorata dallo stesso Maradona, in tribuna per squalifica nella partita finale persa 4-2.



Questa notte i Dorados sono tornati a conquistarsi l’accesso per la finale del torneo di clausura con il 2-0 sul campo dei Mineros de Zacatecas, già battuti 3-1 nella gara di andata. Festa grande negli spogliatoi dei Dorados che ora sognano la rivincita con il condottiero Maradona.

