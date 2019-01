Maradona operato a Buenos Aires: «Ernia addominale, sta bene»

Una foto sorridente dell'équipe medica della clinica Olivos di Buenos Aires per far sapere che è andata a buon finire l'operazione a cui nella notte si è sottoposto Diego Armando Maradona per un'ernia addominale: questa la comunicazione data dall'avvocato dell'ex capitano del Napoli, Matias Morla, e dal suo amico e assistente italiano, Stefano Ceci. «Appena terminata l’operazione chirurgica di Diego Armando Maradona. Grazie a Dio tutto è andato perfetto. Un ringraziamento va a tutta l’équipe medica della Clinica Olivos per la loro professionalità. Adesso aspettiamo il pronto recupero di Diego per ritornare al suo lavoro».



Maradona, che in passato si era sottoposto a un intervento per l'applicazione di un bypass gastrico, era stato ricoverato per 24 ore il 4 gennaio. L'operazione a cui si è sottoposto ieri era concordata. Dopo un breve periodo di convalescenza, l'ex campione tornerà in Messico per allenare la squadra dei Dorados.

