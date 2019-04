Maradona autista per i Dorados: vince ed è quarto in classifica

Ex calciatore di fama mondiale, allenatore adorato in Messico, poi persino autista. Diego Armando Maradona sa reinventarsi in ogni ruolo e sorprendere sempre, come quando arriva allo stadio guidando il bus dei suoi Dorados de Sinaloa. Una vera guida verso la vittoria visto che la squadra messicana che Diego allena dalla scorsa stagione ha poi vinto il match in programma contro il Tampico Madero.



Un 3-2 in trasferta che rilancia anche le sorti dei Dorados, alla seconda vittoria di fila dopo l'1-0 al Juarez di una settimana fa. Il successo rilancia la squadra dell'ex campione del Napoli in classifica, ora al quarto posto della Liga de Ascenso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA