Una nuova tappa per Diego Armando Maradona. L'ex capitano del Napoli e dell'Argentina lascia gli Emirati Arabi e si trasferisce in Bielorussia. Assistito dal suo consulente Stefano Ceci, ha firmato per la Dinamo Brest di cui sarà non solo l'allenatore ma anche il presidente. Nel palmares della società due coppe di Bielorussia e una Supercoppa.

