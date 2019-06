Maradona nella casa del sonno: ricoverato nella clinica neurologica

di Angelo Rossi

Da Maradona ti aspetti di tutto. Ma questa che arriva da Buenos Aires è sconvolgente: lo hanno messo a dormire per quattro giorni e quattro notti. In teoria per trovare un efficace rimedio all'insonnia che lo perseguita da anni, in pratica per essere studiato dal punto di vista neurologico.



La storia è clamorosa, ma allo stesso tempo triste. Un bel giorno Diego si accorge che la lite familiare con l'ex moglie Claudia e le figlie Dialma e Gianinna lo sta consumando a livello di stress e di tensione. «L'ultima volta che ho visto le ragazze è stato quando mi hanno chiesto dollari» ha confidato egli stesso all'amico-avvocato Matias Morla, insieme al quale El Pibe s'è rivolto a un noto neurologo di Buenos Aires, Claudio Waisburg, professionista che lavora presso l'Istituto Soma. «Da tempo non riesco a dormire, non dico che le mie figlie stanno svuotando una banca ma vogliono alterare la realtà, la mia vita. Io ero sul punto di morire e loro acquistavano appartamenti a Miami» ha confessato ancora l'ex capitano del Napoli, ricordando i tragici giorni di quando, a Punta del Este, finì in coma. Da quel momento avrebbe perso il sonno, affidandosi a farmaci che però non hanno mai sortito l'effetto desiderato. Ecco perché adesso, studiandolo dal punto di vista neurologico proprio mentre viene indotto in un lungo sonno, si spera di trovare la medicina giusta. I medici che lo assistono lo hanno spinto in questo sonno prolungato per trovare il farmaco più adatto. Tutto ciò sta avvenendo in questi giorni nella clinica nell'esclusivo quartiere di Nordelta.



