Maradona, i Dorados si allenano con maglia speciale per il compleanno

Festa grande in Messico per il compleanno di Diego Armando Maradona. L'ex campione argentino ha ricevuto l'affetto di tutto il mondo sportivo ma soprattutto quello della squadra che oggi allena. I Dorados de sinaloa gli hanno infatti dedicato l'intera sessione di allenamento svoltasi nella notte italiana, sostenendo la seduta con una maglia speciale.







«Hazla de diez. Feliz cumpleaños Diego» il messaggio del club all'allenatore argentino arrivato in panchina quest'anno. Dopo l'allenamento con una maglia tutta dedicata al Pibe de oro, anche una torta personalizzata per festeggiare in campo col gruppo al completo.





