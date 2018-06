Nel giorno in cui si ricordano i trentadue anni passati dalla famosa «Mano de Dios», Diego Armando Maradona non vuole saperla di non essere protagonista al Mondiale di Russia. Il campione argentino, presente allo stadio per seguire da vicino le partite della sua amata Albiceleste, ha condiviso sui social un video che ha fatto subito il giro del mondo.



Diego ha infatti incontrato Daniyar, un bimbo russo che sognava di incontrare l'ex Pibe de Oro. «È il mio giocatore preferito in assoluto, ho visto in video tutti i suoi gol, tutte le sue partite», dice il bambino mentre bacia incredulo Maradona e quasi si inchina a lui. Diego lo abbraccia, poi le foto di rito con lo smartphone. «Ancora non ci credo, è meglio di tutto ciò che avevo sognato», conclude Daniyar mentre posa con l'ex fenomeno del Napoli.









