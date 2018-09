di Marco Ciriello

Ricomincia da dove Pep Guardiola aveva lasciato il calcio, dal paese dove è stato davvero felice, dove ha realizzato il suo sogno, dove ha segnato il gol più bello del secolo, dal Messico. Diego Armando Maradona torna ad allenare, il Dorados de Sinaloa. Dopo averlo visto come apparizione Inca allo stadio di San Pietroburgo durante Argentina-Nigeria agli scorsi Mondiali, e poi come un imperatore romano entrare nella città di Brest sopra un fuoristrada Hunta Overcomer per assumere l'incarico di presidente onorario della Dinamo Brest (carica che conserverà in Bielorussia), ora lo vedremo tornare in panchina, dopo aver guidato la Nazionale argentina, l'Al Fujairah e l'Al Wasl negli Emirati Arabi. Finalmente, esce dalle frustrazioni e torna alle speranze, seppure in un club di seconda divisione, che non ha ancora vinto una partita in questa stagione e che occupa il tredicesimo posto in classifica.



Una impresa complicata, che, però, è una storia nuova, a un tocco dalla felicità del passato, un nuovo surrogato nell'attesa di una grande squadra. In uno stato difficile, quello del cartello di Sinaloa, di Joaquín Guzman, El Chapo, ma nonostante tutto, è una bella notizia, quasi un ritorno a casa, per lingua e clima calcistico, in un contesto che lo ha cullato, seppure trentadue anni fa, è come se Walt Disney tornasse a Disney World. Anche se l'Azteca e Città del Messico stanno più a sud di Culiacan dove Maradona allenerà a milletrecento chilometri e fischia, il Messico rappresenta una salita di quota calcistica, dopo le discese basse e rauche anche se ben retribuite del mondo arabo. In Messico hanno allenato Marcelo Bielsa, Cesar Luis Menotti e persino il raffinato Osvaldo Ardiles, c'hanno giocato un mucchio di argentini, trovando un punto di appoggio per poi saltare fosburianamente dall'altra parte dell'Atlantico o tornare in Argentina con una esperienza forte.



