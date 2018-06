di Marta Ferraro

Alcuni giorni fa erano stati diffusi in rete tre audio che davano per morto Diego Armando Maradona. Il fuoriclasse argentino, però, sul suo profilo Twitter, sul quale si contano oltre 2 milioni di seguaci, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute.



Allo stesso tempo Maradona, però, non è rimasto con le braccia conserte e, è deciso a non lasciare impuniti i responsabili del gesto, dando mandato al suo avvocato e amico, Matías Morla, di attivarsi per trovare e punire l'autore del finto monologo.



Il giornale argentino, EL Clarin, ha incontrato Matías Morla che ha dichiarato l'intenzione di Maradona di dare una ricompensa, di circa 10 mila dolalri, a quanti porteranno dei dati certi e utili per individuare l'autore degli audio. «Si tende a credere che con queste nuove tecnologie sia impossibile arrivare alla verità. Ma, se si ha un incentivo economico, molte volte si finisce per raccontare tutto e si riesce a smascherare chiunque ci sia dietro a una simile atrocità»



«È stata una notte molto difficile. Ero già in Bielorussia per organizzare il trasloco di Diego. Le sue sorelle hanno ascoltato la notizia e non sono riuscite a mettersi in contatto con me e con il Diego. Una di loro ha avuto un malore e anche per questo non possiamo lasciar passare un simile gesto», ha aggiunto l'avvocato da Minsk, capitale della Bielorussia.













