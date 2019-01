«Diego ci mette sempre in allarme, ma poi subito rientra. Da una settimana faceva controlli per il bypass gastrico. Nei prossimi giorni Diego dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, ma nulla di grave». Lo ha detto Stefano Ceci, amico personale e manager di Diego Armando Maradona a Radio Marte.



Maradona dopo i problemi gastrici di ieri sera è tornato a casa sua a Buenos Aires ma in settimana sarà operato: «Doveva partire a giorni per il Messico - ha detto Ceci - ma la sua partenza è posticipata. Stasera io partirò per l'Argentina, lunedì o martedì lui sarà operato». Maradona attualmente allena i messicani del Deportivo Sinaloa ed era tornato a Buenos Aires per le vacanze di Natale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA