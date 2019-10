Maradona, primo vittoria Gimnasia e il Napoli fa i complimenti a Diego

«E tutta la foresta cantò: Maradò, Maradò...» Un rifacimento fantasioso per una canzone che a Napoli quanto in Argentina conoscono bene, dedicata a Diego Maradona. Oggi l'ex stella del Napoli fa l'allenatore dei "lupi" del Gimnasia la Plata e qualche ora fa è arrivato per Diego il primo successo sulla panchina del club argentino.

“Y todo el bosque cantó, Maradó, Maradó...”🎶 🌳 🐺



Felicidades Diego Maradona por tu primer triunfo como DT de @gimnasiaoficial. 👏🏻 pic.twitter.com/WnfUHbhfBF — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) October 5, 2019

A fare i complimenti - con anche questa canzoncina - ci ha pensato anche il Napoli. Il club azzurro, dal suo account ufficiale su Twitter in lingua spagnola, ha voluto festeggiare il trionfo del Gimnasia contro il Godoy Cruz, che ha permesso a Maradona di lasciare l'ultimo posto in classifica. «Auguri, Diego, per la tua prima vittoria», si legge dal tweet.

