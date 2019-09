Maradona, malissimo la prima: Gimnasia ko e sempre più ultimo

Non è mancato l'entusiasmo a La Plata, ma non è bastato nemmeno l'arrivo di diego Armando Maradona in panchina al Gimnasia per ritrovare la vittoria. La squadra argentina è stata sconfitta nella sfida interna contro il Racing per 2-1 nell'esordio ufficiale dell'ex Pibe de oro come allenatore dei lupi e resta sempre più sul desolante fondo classifica con un solo punto conquistato in sei giornate.



Al gol iniziale di Gonzalez per il Racing, il Gimnasia aveva anche saputo rispondere con il pari di Garcia in apertura di secondo tempo. La festa, però, è durata solo due minuti: gli ospiti sono subito tornati in vantaggio con la rete di Zaracho, che ha fissato poi il risultato finale.

