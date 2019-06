Maradona, lo sfogo e il male oscuro: «Non ho l'Alzheimer e non morirò»

di Marco Ciriello

«Non ho l'Alzheimer, e non sto morendo». A ridosso della ricorrenza della partita contro l'Inghilterra ai Mondiali messicani del 1986 che risolse una guerra con due gol, Diego Maradona che in quella partita divenne bandiera, Luna Park, icona e centrale elettrica, deve difendere il suo corpo e smentire le voci che lo danno ammalato e perduto. Interviene in video a ribadire che è vivo e lotta insieme a noi. Certo, è stropicciato, ma rimane sempre il solito. È ammaccato, ingrassato e ammansito dai farmaci, ha perso l'immediatezza di spirito ed è anche un po' solo, mentre la sua Argentina continua a boccheggiare in Copa America e Messi non riesce a scrollarsi la sua ombra dalle spalle, ma riesce ancora a ridere e giocare e soprattutto a stupire. Solo che adesso lo fa più lentamente. Mara-slow. Non riesce, invece, a dormire, ci dicono. Ma l'ha fatto mai?



