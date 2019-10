Dopo tre sconfitte consecutive, per Diego Armando Maradona è arrivata finalmente la prima vittoria col suo nuovo club. Il Gimnasia y Esgrima La Plata, di cui il 'Pibe de Oro' è allenatore da qualche settimana, ha finalmente trovato i primi tre punti della gestione Maradona.



La vittoria è arrivata in trasferta, sul campo del: la squadra di, portatasi sul 2-0 grazie ai gol di Leandro Contin e Victor Ayala, si era fatta riprendere sul 2-2 ma nei minuti finali sono arrivati prima il secondo gol di Ayala e poi quello di Matias Garcia. Una vittoria importante per, che nello spogliatoio si è poi scatenato.Accompagnato dai cori dei propri calciatori,si è lanciato in un ballo che ha mandato tutti in visibilio. C'è chi si è soffermato sulla grande flessibilità muscolare dell'ex fuoriclasse del Napoli e chi, invece, sul cappello del Venezuela. Ad ogni modo, quando c'è uno comelo spettacolo è assicurato, anche lontano dal campo di gioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA