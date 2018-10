Maradona show in Messico: vince nel recupero e balla negli spogliatoi

Diego Armando Maradona ci ha messo poco ad imporre la sua personalità anche in Messico. Sulla panchina dei Dorados de Sinaloa ha conquistato la seconda vittoria in quattro partite, un successo importante e arrivato in pieno recupero, prima col vantaggio di Baez al 91’ e poi col bis di Angulo al 95’. Il finale scoppiettante ha messo di buon umore l'ex numero dieci del Napoli che ha festeggiato con i suoi calciatori al triplice fischio.



«Non sono qui in vacanza, sono rinato e ci metterò il cuore», aveva detto Diego alla presentazione nel suo nuovo club, un'esperienza tutta nuova dopo quella negli Emirati Arabi. L'argentino ha ballato con la squadra negli spogliatoi e il video delle sue celebrazioni ha ovviamente fatto immediatamente il giro del web.



