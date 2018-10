Maradona, show per la vittoria: Diego balla nonostante le stampelle

Non sono mai riusciti a fermarlo gli avversari in campo, non lo faranno di certo un paio di stampelle né l'artrosi che da anni lo accompagna. Diego Armando Maradona è ancora un campione anche per questo, capace di catalizzare su di sé le attenzioni del mondo anche quando il mondo potrebbe dimenticarsi di lui. Ha fatto così anche la scorsa notte quando, nello spogliatoio dei Dorados de Sinaloa, si è preso la scena.



I Dorados, sua squadra messicana, hanno vinto ancora una volta e per Diego non c'è altra soluzione che ballare. qual è la novità? Nessuna, l'ex Pibe de oro ci ha già abituato a simili manifestazioni di festa. Stavolta, però, l'argentino balla nonostante il vistoso problema alle ginocchia e alla stampella che lo accompagnano da diverse settimane.

