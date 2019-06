Maradona si candida allo United «Manchester, sono l'uomo giusto»

Mai banale ed ora pronto anche a candidarsi per una panchina importante come quella del Manchester United. Diego Armando Maradona stupisce tutti e guarda al mondo dei Red Devils inviando la sua candidatura per sostituire Solskjear direttamente dalle colonne di FourFourTwo. «Se il Manchester United ha bisogno di un allenatore, io sono l’uomo giusto», ha detto Diego. «So che vendono molte maglie in giro per il mondo, ma ora hanno la necessità di vincere qualcosa e io posso farlo per loro».



L'ex campione di Napoli e Argentina ha parlato anche del momento del calcio inglese. «Lo United è da sempre il mio club preferito in Premier League, ho ammirato tantissimi campioni ed una squadra fortissima con la gestione Ferguson, anche se oggi preferisco il City perché c’è Aguero, che gioca in una grande squadra», ha continuato. «Pogba? Secondo me non lavora duro abbastanza. Ma conosco bene Old Trafford, ci ho giocato da calciatore, ricordo che era rumoroso come la Bombonera».

© RIPRODUZIONE RISERVATA