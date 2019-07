Maradona si mostra ai fan in piedi: torno a camminare come a 15 anni

Superato l'intervento di qualche giorno fa al ginocchio destro, operazione necessaria dopo mesi di difficoltà fisiche, Diego Maradona ha mosso in queste ore i «nuovi» primi passi della sua riabilitazione in clinica, documentando l'inizio della fase riabilitativa direttamente dal proprio account instagram:



«Sono tornato a camminare come quando avevo 15 anni. Grazie a tutti quelli che in clinica si prendono cura di me» ha scritto il Pibe de Oro ai fan che lo seguono sui social network. L'ex stella del Napoli aveva lasciato la panchina dei Dorados de Sinaloa qualche mese fa proprio a causa delle difficoltà fisiche che non gli permettevano di lavorare al meglio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA