Maradona, il sinistro è magico: show del Pibe in allenamento

La forma fisica è ormai quella che è, ma il talento ed il genio di Diego Armando Maradona resteranno per sempre intatti. Lo ha dimostrato più volte l'ex fenomeno del Napoli, oggi allenatore dei Dorados de Sinaloa in Messico, negli ultimi anni, come fatto ultimamente in allenamento.



Maradona si è messo alla prova da una posizione molto defilata fuori dal terreno di gioco a sinistra della porta da centrare. Il suo mancino, talentuoso oggi come trent'anni fa, ha mostrato ancora tutta la qualità: prima centrando il palo, poi infilandosi in rete al secondo tentativo.



